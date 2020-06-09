Прокурор Нидерландов назвал серию ракеты "Бук", из которой сбили самолет

У обвинителей по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе нет никаких доказательств, но суд продолжает строить из себя посмешище. Так независимый технический эксперт Юрий Антипов отреагировал на отказ США предоставить Нидерландам документы, якобы свидетельствующие об обстреле пассажирского самолета из ЗКР "Бук".

Накануне судья по делу МН17 признал, что США отказались предоставить спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлен момент выстрела из "Бука" по "Боингу". По мнению эксперта, это подтверждает то, что он и ранее говорил, опираясь на факты, – никакого "Бука" не было.

"После отказа показать снимки суд превращается в посмешище, очевидное всем, – написал Антипов в "Фейсбук". – Против козырей у оппонентов за душой (…) остались только бескозырные шестерки".

Вместо американских фотографий суд решил приобщить к делу публикации в СМИ. В частности, интервью бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Он является одним из подсудимых на процессе. Но ранее в Нидерландах заявляли, что не могут передать ему повестку. После того как украинский журналист Дмитрий Гордон побеседовал со Стрелковым в том числе об авиакатастрофе в Донбассе, судьи решили, что процедура уведомления выполнена: Стрелков в интервью подтвердил, что слышал о суде и о том, что его подозревают в причастности к гибели самолета.

"Повторю "Боинг" я не сбивал, – отреагировал Стрелков на заявление судьи. – Ни о каком независимом расследовании этого дела пока, к сожалению, речи нет", – приводит его слова сайт "Комсомольская правда".

Стрелков, кстати, подтвердил, что 17 июля 2014 г. ему докладывали о появлении в небе над Донбассом "то ли украинских истребителей, то ли штурмовиков". Об этом рассказали и очевидцы – местные жители. Но голландские следователи этот факт опустили. Обвинители настойчиво притягивают все к выстрелу из "Бука".

Накануне прокурор Тейс Бергер заявил, что в теле пилота был обнаружен металлический осколок в форме бабочки. это, по его мнению, доказывает, что МН17 был сбит ракетой "Бук" типа 9М38М1. По его словам, таких "бабочек" найдено две, пишет "Царьград". Из 8 тысяч. Еще 368 осколков на бабочек не похожи. Где остальные фрагменты ракеты, не известно. За пять с лишним лет следствия выяснить это не удалось.

Ранее в российском концерне ПВО "Алмаз-Антей" заявляли, что если самолет и был сбит из "Бука", то никак не современной ракетой 9М38М, поскольку она оставляет на металле характерные повреждения, не обнаруженные на обломках малайзийского лайнера, передает НСН.



"Боинг" Малайзийский авиалиний потерпел крушение в Донецкой области Украины летом 2014 года. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу.