В Нидерландах проигнорировали показания свидетелей по делу МН17

Перед падением малайзийского самолета над Донбассом кружили украинские истребители. Это утверждают местные жители. Но их показания почему-то не заинтересовали следователей. Более того, версию о том, что "Боинг" МН17 мог пострадать от другого самолета в небе, даже не рассматривается.

"Видно было истребитель, как он уходил на западную сторону", – рассказал житель поселка Ольховчик. И добавил: "Взрыва я не видел, я звук слышал, хлопки и потом обломки, и истребитель пошел в сторону Дебальцево. Мы потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили".

Другой местный житель рассказал, как сначала в небе летали военные самолеты, а потом он услышал сильный хлопок. "Поднял голову в небо посмотреть – увидел след. От чего, не знаю, но он был как бы горизонтально. И увидел уже, из-за облаков падал самолет". Видеозапись интервью свидетелей выложили в "Ютуб" создатели площадки независимых журналистов Bonanza Media.

Понятно, что это не единственные местные жители, которые видели небе украинские истребители перед авиакатастрофой пассажирского "Боинга". Однако члены Совместной следственной группы (ССГ) их показания в расчет не взяли и заявили, что лайнер был сбит из принадлежащего России ЗРК "Бук". Данные, в том числе нидерландских спецслужб, что зенитно-ракетные комплексы РФ в то время не работали в зоне поражения, следователи также проигнорировали.

В марте 2020 г. в Нидерландах начался судебный процесс по делу МН17. Он был прерван из-за пандемии коронавируса, но 8 июня возобновляется. Сначала судьи намерены повторить то, что уже было сказано ранее, и подвести первые итоги, говорится на сайте суда. Затем прокурор должен рассказать об этапах расследования.

Из-за коронавируса в зал заседаний, помимо работников суда и прокуроров, пустят не более двух адвокатов со стороны подсудимых, родственников погибших и несколько журналистов. Остальные смогут наблюдать за процессом по видеосвязи. Этот этап продлится до 3 июля, затем до 31 августа будет объявлен перерыв в слушаниях.

Накануне в МИД РФ выразил надежду, что недостатки в работе ССГ будут устранены и все доказательства по авиакатастрофе МН17 будут приобщены к делу, передает РИА ФАН.

"Боинг" Малайзийских авиалиний разбился на юго-востоке Украины 17 июля 2014 г., напоминает "Царьград".