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Версию Нидерландов по крушению МН17 разбивают факты

Версию Нидерландов по крушению МН17 разбивают факты
Фото:Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Сторона обвинения игнорирует документы, представленные экспертами западных стран

Версию о том, что пассажирский "Боинг" над Донбассом сбили ополченцы из российского ЗРК "Бук", развенчивает отчет службы правового департамента Нидерландов. Как свидетельствует документ, датированный 21 сентября 2016 г., в июле 2014 г. ПВО России на территории Украины и даже рядом с ней не работали.

Согласно данным голландских спецслужб, все активные в те дни российские ракетные установки находились далеко от зоны поражения самолета. Тогда как украинские ПВО, напротив, в июле 2014 г. стреляли вблизи места падения лайнера. Копию отчета приводит РИА ФАН.

Полагать, что Нидерланды не получили за два года после катастрофы от коллег по НАТО всех сведений о ракетных пусках из российских ЗРК, было бы, по меньшей мере, странно. Несмотря на это, 28 сентября 2016 г., то есть всего неделю спустя после формирования голландцами отчета, международная Совместная следственная группа объявила о причастности России к гибели "Боинга" – дескать, ракета была выпущена из ее "Бука".

Доказательством послужили фотографии российской пусковой установки, которые французский фоторепортер Альфред де Монтескью якобы сделал в те дни рядом с местом авиакатастрофы. Но эксперты из полиции Австралии еще в июле 2015 г. заявили, что дата создания электронных снимков изменена. Да и сам репортер потом признал, что не сам сделал фото, поэтому оригиналов у него нет. Обнаружить исходники так и не удалось.

Вместе с тем этих данных хватило прокурору Нидерландов для обвинения в адрес России. Более того, суд, который начался в марте, не имеет статуса международного. Соответственно, рассматривать обвинения против государства там не имеют права. Отмахнуться от этого обстоятельства так же легко, как и от документов, представленных российской стороной, у международного сообщества не получится.

Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах, прерванный из-за коронавируса, должен возобновиться 8 июня. В качестве обвиняемых заочно проходят трое россиян и один украинец. Свидетелям разрешено давать показания анонимно.

"Боинг" Малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул на территории Донбасса в июле 2014 года. Погибли почти 300 человек.

Фоторепортаж
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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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