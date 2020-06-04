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Сгоревшая перегородка МН17 разбила версию следователей

Сгоревшая перегородка МН17 разбила версию следователей
Фото:Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Независимый эксперт доказал, что "Боинг" взорвался изнутри

Пассажирский самолет Малайзийских авиалиний потерпел крушение над Украиной, потому что был взорван изнутри. На этом настаивает независимый технический эксперт Юрий Антипов.

За годы работы он изучил фотографии обломков лайнера и доступные ему детали рухнувшего самолета. Он обратил внимание на часть перегородки, перепутать расположение которой невозможно из-за ее формы. Оказалось, что она пострадала от огня в верхней части.

"Выше уплотнителя, то есть в объеме запотолочного пространства, перегородка выгорела до тла", – подчеркнул Антипов.

Из-за попадания ракеты с земли в запотолочном пространстве самолета не могла возникнуть столь высокая температура, поскольку салон защищен от воздействия внешних температур, написал специалист в "Фейсбук". Следовательно, взрыв произошел внутри самолета, и "Бук" тут ни при чем. На это указывают и другие улики, о которых "Утро.ру" рассказало ранее.

Антипов настаивает, что версия международной группы следователей о том, что лайнер был сбит с земли, несостоятельна. Более того, следы вещества, использовавшегося организаторами взрыва, не заметить было невозможно, отмечает "ПолитЭксперт". Соответственно, в Нидерландах просто проигнорировали факты.

При этом у следователей в Голландии нет доказательств в пользу их версии с "Буком". Фотография установки, якобы сделанная рядом с местом падения самолета, оказалась фальшивкой, а западные спецслужбы не подтвердили факт работы российского ЗРК в зоне поражения лайнера.

"Боинг" Малайзийских авиалиний разбился в Донбассе летом 2014 года. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу. Следующее заседание назначено на 8 июня.

Фоторепортаж
Следователи фальсифицируют данные по делу о крушении малайзийского "Боинга"
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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