Прокурор Нидерландов признал, что ни один радар не зафиксировал выстрела ракетой с земли

В материалах дела, собранных следователями в составе международной группы в Нидерландах, нет подтверждения, что малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом сбила ракета. Об этом сообщил голландский прокурор Тейс Бергер во вторник, 9 июня, на судебном процессе по крушению МН17.

Он подтвердил, что Украина не предоставила первичных радиолокационных данных, поскольку ее радар в нужный момент не работал. Но предоставленные Россией первичные данные были "приняты во внимание", как и сведения с других украинских военных и гражданских систем слежения. В результате специалисты, опираясь на "ограниченные данные", не смогли подтвердить действие ракетной установки или присутствие истребителя в зоне крушения.

Впрочем, обвинение не собирается отказываться от своей версии о том, что "Боинг" могли сбить из российского ЗРК "Бук".

"Тот факт, что радары не обнаружили, не означает, что ракеты там не было", - цитирует Бергера РИА "Новости".

Ранее США отказались представить суду в Нидерландах спутниковые снимки, на основании которых утверждают, что по самолету ударили ракетой с земли.

Крушение "Боинга" Малайзийских авиалиний, летевшего над Донбассом 17 июля 2014 г., унесло жизни почти 300 человек. Суд по делу МН17 начался в марте в Нидерландах. Накануне процесс, прерванный из-за коронавируса, возобновился, и суд уже поразил наблюдателей своей непоследовательностью.