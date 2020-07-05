Независимый эксперт опубликовал свои результаты расследования

Независимый технический специалист Юрий Антипов, который занялся собственным изучением вопроса рушения "Боинга" МН17, опубликовал снимки, которые, по его заявлению, доказывают причастность Украины к уничтожению улик.

Антипов изучил фото, которые были сделаны одними из первых – до возможных фальсификаций с делом по крушению самолета на Донбассе. Эксперт показал снимки журналиста Николая Варсегова, сделанные вскоре после трагедии. На первом фото показана часть кабины самолета, снятая с менее обзорного ракурса. На втором снимке видны следы от снарядов.

Он напомнил, что место, где произошло крушение "Боинга" военные силы Украины стали вести усиленный обстрел по району.

Антипов утверждает, что это лишь часть доказательств уничтожения улик. Всего он подготовил четыре материала с подробным описанием каждого случая, которыми поделится позднее. Ранее Антипов опубликовал первую серию доказательств, где видно, что некоторые детали самолета перемещали с места на место.