Выбор состава международной следственной группы вызывает сомнения в стремлении Нидерландов установить истинную причину трагедии

Судебный процесс, который идет в Нидерландах в связи с крушением малайзийского "Боинга" в Донбассе, демонстрирует множество "темных пятен" в деле, несмотря на длившееся пять лет расследование. Проблема в том, что западные страны так хотели сделать ответственной за трагедию Россию, что совершили множество ошибок. Главная из них – состав международной следственной группы, считают китайские аналитики.

В число следователей вошли представители Украины. "Это очень странно", – говорится в статье китайского издания Sohu. Украина должна была фигурировать в деле в качестве подозреваемого. И не только из-за того, что Киев почему-то не закрыл небо для гражданских самолетов над территорией вооруженного конфликта. Свидетели утверждают, что незадолго до падения МН17 в том районе летал украинский военный самолет. Он мог быть причиной авиакатастрофы, передает "ПолитРоссия".

Свои сомнения по поводу хода расследования и выводов следователей неоднократно высказывали власти Малайзии. Многие вопросы родственников жертв остались без ответа. Истина совершенно не интересует инициаторов судебного процесса по делу МН17, делают вывод авторы Sohu. Пассажирский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур", рухнул неподалеку от Донецка 17 июля 2014 года.

В Киеве сразу обвинили ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолет. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу. При этом часть доказательств, найденных независимыми следователями, к делу не приобщены. Более того, по заявлению технического эксперта Юрия Антипова, ВСУ уничтожили улики, обстреливая район крушения МН17 из крупнокалиберных орудий, когда обломки лайнера еще не были вывезены с поля.