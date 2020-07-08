СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Запад ополчился на Россию после авиакатастрофы МН17 в Донбассе летом 2014 года. Там поверили Киеву и ввели против Москвы экономические санкции. Сейчас появляется все больше фактов, свидетельствующих о непричастности России к трагедии. Когда это будет подтверждено официально, кому-то придется компенсировать возникшие из-за санкций потери России.

Недавно суд в Нидерландах по делу МН17 был вынужден учесть доклад военных специалистов российской корпорации "Алмаз-Антей", в котором указывается, почему обвинения против РФ являются безосновательными. Эксперты расценили это как поворотный момент в данной истории, пишет Харьковское агентство новостей. Поскольку Киев не предоставил данные радаров, которые могли бы подтвердить его заявления о выпущенной по "Боингу" ракете из российского ЗРК "Бук". США также не передали оригиналы спутниковых снимков.

Расходится с итогами официального расследования и мнение независимых экспертов. Так что суду волей-неволей придется признать необоснованными обвинения в адрес Москвы и назвать истинного виновника трагедии. И тогда встанет другой вопрос: кто будет компенсировать России ущерб от санкций, которые Запад ввел под предлогом наказания за сбитый "Боинг". 

Пассажирский самолет Малайзийских авиалиний, вылетевший 17 июля 2014 г. из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком. По словам очевидцев, перед трагедией в небе видели военные украинские самолеты. Однако эти данные в ходе расследования под руководством прокурора Нидерландов учтены не были. Эту и другие странности заметили китайские аналитики. Они предположили, что у следователей были иные цели вместо установления истинного виновника трагедии.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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