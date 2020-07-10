Официальный Амстердам решил поддержать родственников жертв трагедии, не дожидаясь результатов судебного процесса

Правительство Нидерландов подаст иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), считая ее причастной к крушению малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом летом 2014 г. Такое решение принял кабмин в пятницу, 10 июля.

Ранее родственники жертв крушения уже подавали жалобу на Россию в тот же суд, сообщает портал Reformatorisch Dagblad.

"Шаг, который мы делаем сегодня, подав иск в ЕСПЧ и, тем самым, максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, мы приближаемся к нашей цели, а именно, добиваясь справедливости для жертв и ближайших членов их семей", – заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В результате этой так называемой государственной жалобы вся имеющаяся и актуальная информация о сбитом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines попадет в ЕСПЧ. Данный шаг должен обеспечить максимальную поддержку индивидуальным искам ближайших родственников в суде, считают в правительстве Королевства.

Напомним, малайзийский самолет, летевший рейсом MH17, был сбит над полем боя на востоке под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, в том числе 196 голландцев. Международная следственная группа, куда вошла заинтересованная в своем оправдании Украина, но было отказано в участии России, утверждает, что лайнер был сбит якобы российским "Буком", доставленным с территории РФ и после отстрела ракетой вернувшийся назад.

