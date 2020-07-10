Нидерланды засудят Россию в ЕСПЧ из-за гибели малайзийского "Боинга"

Нидерланды засудят Россию в ЕСПЧ из-за гибели малайзийского "Боинга"
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Официальный Амстердам решил поддержать родственников жертв трагедии, не дожидаясь результатов судебного процесса

Правительство Нидерландов подаст иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), считая ее причастной к крушению малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом летом 2014 г. Такое решение принял кабмин в пятницу, 10 июля.

Ранее родственники жертв крушения уже подавали жалобу на Россию в тот же суд, сообщает портал Reformatorisch Dagblad.

"Шаг, который мы делаем сегодня, подав иск в ЕСПЧ и, тем самым, максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, мы приближаемся к нашей цели, а именно, добиваясь справедливости для жертв и ближайших членов их семей", – заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В результате этой так называемой государственной жалобы вся имеющаяся и актуальная информация о сбитом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines попадет в ЕСПЧ. Данный шаг должен обеспечить максимальную поддержку индивидуальным искам ближайших родственников в суде, считают в правительстве Королевства.

Напомним, малайзийский самолет, летевший рейсом MH17, был сбит над полем боя на востоке под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, в том числе 196 голландцев. Международная следственная группа, куда вошла заинтересованная в своем оправдании Украина, но было отказано в участии России, утверждает, что лайнер был сбит якобы российским "Буком", доставленным с территории РФ и после отстрела ракетой вернувшийся назад.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"В гробу карманов нет": Лукашенко отказался "продавать" суверенитет Белоруссии

Лидер Республики ни за какие деньги не собирается объединяться с Россией

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей