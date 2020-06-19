Эксперт назвал семь лживых фактов о гибели малайзийского "Боинга"

Эксперт назвал семь лживых фактов о гибели малайзийского "Боинга"
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Все они были представлены на судебном процессе в Гааге

Независимый технический эксперт Юрий Антипов обнаружил семь неправдоподобных фактов по гибели малайзийского самолета "Боинг" МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 г., представленных на предварительных слушаниях в нидерландском суде.

Сначала он выделил информацию о тысячах поражающих элементов, о которых говорится в следственных документах. По его мнению, несколько сотен из них должны были бы насквозь поразить летчиков и кабину пилотов, но на ее полу сквозных отверстий насчитали не более полутора десятков.

Во-вторых, как утверждают голландцы, тело командира экипажа якобы находилось не далее, как в 3 м от эпицентра попадания ракеты "Бук". Значит, оно должно представлять собой "дуршлаг", изрешеченный поражающими элементами.

"Но на имеющихся фото КВС нет ничего подобного. И на втором пилоте тоже нет многочисленных сквозных ран", – заявил Антипов изданию "Царьград".

Далее он обратил внимание на несоответствие утверждения следствия о том, что тепловой фронт ударной волны при взрыве был вверху слева от кабины пилотов, однако на теле командира воздушного судна оказались целыми брюки и ботинки, при этом его левая нога с задней стороны бедра (то есть соприкасавшаяся с креслом) локально выгорела до кости. Зато целой сохранилась ткань брюк на верхней передней части бедра.

Далее эксперт подверг критике представленную в суде запись аудиопереговоров. По его словам, она не совпадает с той стенограммой, которую голландцы опубликовали в своем официальном заключении шесть лет назад. С его точки зрения, следствие или тогда обнародовало заведомо фальшивую запись, или на нынешних слушаниях "звучит грубая фальсификация вещдока".

Он подчеркнул, что стенограмма и аудиозапись должны полностью совпадать, вплоть до возгласов диспетчеров, чего и близко нет в представленных документах.

Также Антипов считает, что на реконструкции "Боинга" показали видоизмененные уже в Нидерландах вещдоки, например, передний гермошпангоут.

В-шестых, сконструировав полный каркас лайнера, голландцы почему-то навесили на него обломки фюзеляжа, а именно - нужную им переднюю часть "Боинга", зато центральную не стали, заметил эксперт. Между тем, полагает он, именно та является знаковой, но говорит не в пользу версий следствия.

В-седьмых, на презентации реконструкции был выставлен диффузор левого двигателя со сквозными отверстиями, однако его так разместили, чтобы смотрящие не смогли понять реальное направление, откуда вылетели пробившие диффузор частицы. А если бы правильно закрепили, тогда можно было бы увидеть, "что осколки летели от центральной части фюзеляжа", резюмировал Антипов.

Ранее в своем "Фейсбук" он уже много писал о разных несоответствиях в доказательной базе, которую представляют на слушаниях в Гааге голландские следователи. В том числе он пытался объяснить, почему в деле о крушении "Боинга" под Донецком не может быть никакого "Бука".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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