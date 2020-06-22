Улики по делу малайзийского "Боинга" могли подбросить

Улики по делу малайзийского "Боинга" могли подбросить
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Защита одного из обвиняемых россиян перечислила недочеты расследования

Прокуратура Нидерландов, которая возглавляет международную группу расследования гибели малайзийского самолета "Боинг" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г., столкнулась с рядом препятствий в ходе работы по установлению причин крушения. Об этом заявил голландский адвокат гражданина РФ Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк.

Отметим, что сегодня в Гааге возобновились предварительные слушания по делу об авиакатастрофе под Донецком.

Как утверждает защита, препятствия повлияли на качество результатов следствия, а значит, дело еще не готово к тому, чтобы его рассматривал суд.

Так, на месте крушения не проводилась судебно-медицинская экспертиза, а гособвинение не имело возможности оцепить зону падения лайнера. Из-за этого почти через четыре месяца после гибели "Боинга" могли быть утеряны улики, сфабрикованы или даже подброшены, считает адвокат ван Эйк.

Кроме того, восстановлены и исследованы лишь 30% обломков самолета (на это ранее указывал российский независимый эксперт Юрий Антипов – ред.).

Ван Эйк обратил внимание на тот факт, что в июле 2014-го прокуратура Голландии не имела возможности прослушивать телефонные переговоры участников военных событий в Донбассе и зависела в данном вопросе от СБУ, которая предоставила записи только ополченцев ДНР.

Также адвокат подчеркнул, что в Нидерландах никогда ранее не вели уголовных дел, связанных с пуском ракет, поэтому и опыта у следователей для проведения экспериментов с такого вида вооружением, как "Бук" или иного другого, поражающего цели на высоте 10 км, нет.

"Таким образом, мы можем прийти к выводу, что дело в отношении нашего клиента еще далеко от рассмотрения в суде", – цитирует ван Эйка РИА "Новости".

Ранее сегодня "телеграм-канал" "Украина.ру" сообщил, что защита Пулатова Пулатова намерена запросить продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с "Боингом" в день крушения. Речь идет об украинских радарах в четырех населенных пунктов Донбасса.

"Если они недоступны, мы запросим суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным" – приводит сеть слова адвоката Сабине тен Дуссхате.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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