"Боинг" над Донбассом могли сбить по ошибке

"Боинг" над Донбассом могли сбить по ошибке
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
ВСУ могли ударить по самолету ракетой случайно

В Нидерландах проходят слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга"  на Украине в 2014 году.  Голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате предложила рассмотреть версию, что украинские военные в Донбассе могли случайно пустить в лайнер ракету из своего "Бука". 

Она напомнила похожий случай: в 2001-м самолет компании "Сибирь" упал в Черное море из-за ошибочных действий военных Незалежной.  

Такое заявление адвокат сделала, рассуждая о том, что же все-таки могло произойти в небе над Донбассом. По ее словам, рассматриваются разные версии случившегося. 

Она подчеркнула, что, хотя следователи не верят в то, что Украина могла сбить лайнер "Буком", у военных, вероятно, все же был доступ к разному оружию, в том числе к ракетам 9М38 и 9М38М1. 

Также после заседания стало известно, что Нидерланды согласились изучить вопрос, почему Незалежная оставила воздушное пространство для гражданских самолетов в том районе открытым, передает РИА "Новости"слова адвоката Баудевейн ван Эйка.

"Боинг" рейса MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 г., но потерпел крушение в Донбассе. Все находившиеся на борту люди погибли. Международная следственная группа считает, что лайнер сбил ЗКР "Бук", который относился к российским военным. В Москве же не раз опровергли это обвинение и предлагали помощь в расследовании, но Нидерланды от нее отказались. 

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА

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