Дело "Боинга" MH17: украинские военные охотились за самолетом Путина

Дело "Боинга" MH17: украинские военные охотились за самолетом Путина
Фото:Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В Москве считают, что пассажирский лайнер перепутали с российским бортом №1

Военнослужащие ВСУ в июле 2014 г. могли сбить малайзийский "Боинг" MH17 в небе над воюющим Донбассом, перепутав его с самолетом президента России Владимира Путина. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он напомнил, что ранее уже появлялась информация о том, что в день трагедии – 17 июля – над территорией Украины, в том числе над Донбассом, должен был пролетать борт номер один РФ. И украинские военные самолеты могли отслеживать его пролет.

Накануне адвокат Сабине тен Дуссхате, которая представляет на предварительных судебных слушаниях в Гааге интересы россиянина Олега Пулатова, обвиняемого в причастности к крушению "Боинга", предположила, что малайзийский лайнер могли сбить по ошибке из украинского ЗРК "Бук". В качестве примера она привела трагедию российского самолета Ту-154 в 2001 году, который был сбит украинскими военными в ходе учений над Черным морем.

В инциденте над Донбассом у Киева была иная цель, полагает Клинцевич.

"Ливреи самолетов очень похожи, поэтому MH17 украинские ПВО могли просто сбить по ошибке, думая, что поражают Ил-96 специального летного авиаотряда", – сказал сенатор в комментарии РИА ФАН.

Он отметил, что в 2014 г. подобная версия считалась несостоятельной, однако сейчас она уже не выглядит глупой.

Как напоминает URA.RU, судебные слушания в Нидерландах начались 9 марта, однако продлились недолго – из-за коронавируса они были перенесены на июнь.

Вчера другой голландский адвокат Пулатова Баудевейн ван Эйк указал на целый ряд недочетов, которые допущены в ходе расследования авиакатастрофы. В частности, место трагедии не было оцеплено должным образом, в результате чего там могли быть утеряны улики, сфабрикованы или даже подброшены. Кроме того, следствие собрало лишь 30% обломков лайнера. Также у адвокатов есть вопросы к телефонным переговорам, которые фигурируют в деле

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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