В Совете Федерации считают, что голландцы хотят спасти свою репутацию

В деле о крушении малазийского "Боинга" МН17 появились новые подробности. Суд в Гааге, который занимается расследованием, решил выяснить, почему Украина, несмотря на неспокойную обстановку в стране, решила не закрывать воздушное пространство для гражданской авиации. В Совете Федерации нашей страны дали оценку подобным действия голландцев. Сенатор Андрей Климов считает, что таким образом они стараются спасти свою репутацию.

Политик настаивает на том, что Россия сразу после крушения "Боинга" пыталась обратить внимание властей Нидерландов на эту деталь. "У меня риторический вопрос: почему пять лет ждали?" – акцентировал внимание спикер в беседе со "Взглядом". Ответ, по мнению Климова, прост: виновники трагедии были определены до того, как она случилась. Штаты спустя два дня после крушения назвали Россию причастной к случившемуся. Уже под это заявление в Нидерландах и пытаются "подстроить" расследование.

Сенатор уточнил, что наладил связь с властями Малайзии практически сразу после случившегося. Они утверждают, что их, как и Россию, не допускают к проведению расследования. Кроме того, малазийская сторона ни разу не настаивала на версии, что самолет был сбит именно россиянами.

В заключении диалога с журналистом Климов добавил, что доверить расследование катастрофы голландской стороне – шаг странный. Такое решение было принято только потому, что большинство погибших, находившихся на борту, были гражданами Нидерландов. Однако с точки зрения судебной системы, уверен политик, это не повод всецело доверять голландцам разбираться в случившемся.

Ранее "Утро.ру" писало, что эксперт назвал семь лживых фактов о крушении малазийского "Боинга".