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В Москве задержали Ивана Сафронова. Правоохранители "скрутили" его и посадили в автомобиль.
Около двух месяцев назад Сафронов был назначен на должность советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он занимался выстраиванием инфополитики внутри компании и принадлежащих ей предприятий, пишет "Подъем", .
По данным издания, Сафронова могли задержать из-за подозрений в государственной измене. Официального подтверждения информации пока нет.
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