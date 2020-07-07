По некоторым данным, чиновника подозревают в государственной измене

В Москве задержали Ивана Сафронова. Правоохранители "скрутили" его и посадили в автомобиль.

Около двух месяцев назад Сафронов был назначен на должность советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он занимался выстраиванием инфополитики внутри компании и принадлежащих ей предприятий, пишет "Подъем", .

По данным издания, Сафронова могли задержать из-за подозрений в государственной измене. Официального подтверждения информации пока нет.