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"Боинг 747", направляющийся из Екатеринбурга, экстренно сел в Симферополе. Об этом стало известно "Интерфаксу".
Согласно данным издания, на борту самолета в момент посадки находились 200 человек.
По предварительной информации, в кабине отказала электроника. Все табло погасли, и сажать самолет пришлось вручную. При этом не известно, пострадал ли кто-либо во время аварийной посадки, пишет НСН.
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