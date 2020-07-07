В Крыму экстренно сел пассажирский самолет

Данных о пострадавших нет

"Боинг 747", направляющийся из Екатеринбурга, экстренно сел в Симферополе. Об этом стало известно "Интерфаксу". 

Согласно данным издания, на борту самолета в момент посадки находились 200 человек. 

По предварительной информации, в кабине отказала электроника. Все табло погасли, и сажать самолет пришлось вручную. При этом не известно, пострадал ли кто-либо во время аварийной посадки, пишет НСН.

Евгения НАГОРСКАЯ

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