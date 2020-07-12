Популярный блогер разбилась на мотоцикле в Подмосковье

Девушка не заметила разогнавшийся грузовик

Популярны блогер Ксения Никитина разбилась на мотоцикле в Подмосковье. Девушка не заметила грузовик, разогнавшийся до 160 километров в час, информируют в сообществе "Мото Ярославль" социальной сети "ВКонтакте". 

Девушка планировала провести встречу с подписчиками своего блога. Мероприятие было изначально запланирована на более ранний срок, однако потом Ксения перенесла его на 11 июля. 

Следуя по трассе М-8, Никитина и попала в страшную аварию. После столкновения девушка погибла на месте. Ее транспортное средство разлетелось на части. 

Отметим, что среди любителе мотоциклов Ксения была действительно популярна. Своим подписчикам в "Инстаграм" она рассказывала много полезного и интересного о "железных конях". Кроме того, Никитина вела канал на YouTube. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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