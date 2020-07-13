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В середине дня 13 июля в Самаре произошел пожар. Загорелся склад лакокрасочных материалов, расположенный в промышленной зоне города.
К ликвидации возгорания подключили все оперативные службы.Как сообщает самарская "Комсомольская правда", пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Специалисты указывают, что возгорание распространилось на площади в 2000 кв. метров. В здании уже обрушилась кровля.
Густой клуб дыма видно даже в центре города. Сотрудники МЧС объясняют, что это связано со спецификой работы промышленного здания. По некоторым данным, на заводе производили декоративные и термопереводные пленки, которые из-за сгорания выделяют черный дым.
Данных о пострадавших в пожаре пока нет.
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