Столб густого дыма виден отовсюду

В середине дня 13 июля в Самаре произошел пожар. Загорелся склад лакокрасочных материалов, расположенный в промышленной зоне города.

К ликвидации возгорания подключили все оперативные службы.Как сообщает самарская "Комсомольская правда", пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Специалисты указывают, что возгорание распространилось на площади в 2000 кв. метров. В здании уже обрушилась кровля.

Густой клуб дыма видно даже в центре города. Сотрудники МЧС объясняют, что это связано со спецификой работы промышленного здания. По некоторым данным, на заводе производили декоративные и термопереводные пленки, которые из-за сгорания выделяют черный дым.

Данных о пострадавших в пожаре пока нет.