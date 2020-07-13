Рухнула крыша: крупный пожар в Самаре попал на видео

Рухнула крыша: крупный пожар в Самаре попал на видео
Фото: МЧС России/ТАСС
Столб густого дыма виден отовсюду

В середине дня 13 июля в Самаре произошел пожар. Загорелся склад лакокрасочных материалов, расположенный в промышленной зоне города. 

К ликвидации возгорания подключили все оперативные службы.Как сообщает самарская "Комсомольская правда", пожару присвоили повышенный ранг сложности. 

Специалисты указывают, что возгорание распространилось на площади в 2000 кв. метров. В здании уже обрушилась кровля. 

Густой клуб дыма видно даже в центре города. Сотрудники МЧС объясняют, что это связано со спецификой работы промышленного здания. По некоторым данным, на заводе производили декоративные и термопереводные пленки, которые из-за сгорания выделяют черный дым. 

Данных о пострадавших в пожаре пока нет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля

Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате

Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей