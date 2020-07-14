Коллеги Наи Риверы по съемочной площадке сразу приехали на место происшествия

Популярную американскую актрису нашли мертвой в озере. Ная Ривера отправилась на лодочную прогулку с сыном. Увы, развлечение закончилось трагедией, пишет Daily Mail.

В среду, 8 июля, артистка отправилась в небольшое путешествие с четырехлетним сыном Джози. Через несколько часов сотрудники лодочной станции заметили, что лодка дрейфует. Спасатели, прибывшие на место, нашли в ней спящего мальчика. он им объяснил, что мама прыгнула в воду и больше не возвращалась.

На поиски артистки отправилось почти 100 человек. Тело было обнаружено утром в понедельник, 13 июля, уточняет "МИР24". Родственники и коллеги Наи практически сразу приехали на место случившегося, как только узнали от трагедии.

Ная Ривера известна своими ролями в сериалах "Лузеры", "Принц из Беверли-Хиллз" и "C.S.I.: Майами", напоминает "Свободная пресса".