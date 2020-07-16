СМИ: паром чудом избежал столкновения с подводной лодкой

СМИ: паром чудом избежал столкновения с подводной лодкой
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Zachary Wickline
Трагедии удалось избежать благодаря действиям экипажа круизного судна

Атомная подлодка приблизилась на минимальное расстояние к проплывавшему рядом пассажирскому круизному парому у берегов Шотландии. Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на результаты отчетов по расследованию морских инцидентов, ЧП едва не случилось 6 ноября 2018 г., но известно об этом стало лишь сейчас.

Как отмечает источник, подводная лодка королевского флота могла пробить корабль, на борту которого находились 282 пассажира и автомобили. Инцидент произошел у вод Белфаста. Наблюдатель круизного судна заметил над поверхностью морских вод перископ подлодки, до которого было около 228 метров. После этого было принято экстренное решение свернуть с маршрута.

Выяснилось, что экипаж военного судна неправильно рассчитал расстояние до парома. Скорость субмарины в тот момент составляла 6 узлов. Трагедии удалось избежать благодаря действиям экипажа круизного судна.

Название подводной лодки не раскрывается.

"Утро.ру" писало, что в Штатах разрабатываются БПЛА, которые должны вылетать из специальных труб подлодок. Речь идет о дронах, запускаемых из минометных установок.

Егор МАЛКОВ

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