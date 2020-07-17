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В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который направлялся в Санкт-Петербург из Донецка. Водитель врезался в "ГАЗель", после чего транспортное средство, в котором находились 39 человек, загорелось.
Прибывшим на место пожарным удалось вовремя потушить огонь. Также они оказали помощь пассажирам. Как сообщает РИА "Новости", в результате аварии пострадали пять украинцев: троим понадобилась госпитализация, а двоих отправили в гостиницу.
Инцидент произошел в ночное время. Что стало причиной аварии пока не известно.
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