Есть пострадавшие

В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который направлялся в Санкт-Петербург из Донецка. Водитель врезался в "ГАЗель", после чего транспортное средство, в котором находились 39 человек, загорелось.

Прибывшим на место пожарным удалось вовремя потушить огонь. Также они оказали помощь пассажирам. Как сообщает РИА "Новости", в результате аварии пострадали пять украинцев: троим понадобилась госпитализация, а двоих отправили в гостиницу.

Инцидент произошел в ночное время. Что стало причиной аварии пока не известно.