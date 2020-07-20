Лариса Зоря раскрыла некоторые подробности случившегося

Вдова убитого в начале 2000-х бизнесмена Евгения Зори сделала громкое заявление. Лариса сообщила, что заказчиком смерти ее мужа якобы стал глава Хабаровского края Сергей Фургал.

Из материалов дела известно, что мужчину убили незадолго до того, как суд вынес свое решение по переделу бизнеса Зори. Вдова предпринимателя пояснила, Евгений не уступил конкуренту (Фургалу-прим.ред.) в бизнес делах, после были длительные судебные разбирательства, а в 2004 ее супруга не стало.

Плюс ко всему вышесказанному Лариса Зоря заключила, когда начались следственные проверки и в деле появились фамилии Фургала и Мистрюкова, на правоохранительные органы начали давить, пишет "Федерал Пресс". Со слов вдовы убитого бизнесмена, на допросы стали вызывать их сотрудников и требовать, чтобы те изменили свои показания. Вскоре после этого был изменен следователь, который вел их дело, а потом все разбирательства и вовсе прикрыли.

Напомним, ранее главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в серии заказных убийств. По последней информации, мужчина якобы рассматривал возможность бежать из России.