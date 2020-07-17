Новый поворот в деле: Фургалу предлагали бежать из России

Губернатор проводил тайные встречи с предполагаемым организатором преступлений

Задержанный по подозрению в серии заказных убийств глава Хабаровского края Сергей Фургал рассматривал возможность бежать из России.Следствию стало известно, что он регулярно виделся с Андреем Кареповым, считающимся организатором убийств, из-за которых задержали главу региона. Мужчины стали чаще встречаться после того, как правоохранители продвинулись в расследовании. 

По данным "Пятого канала", во время тайных встреч Фургала с Кареповым последний настаивал на том, что губернатору нужно уехать из России, пока все не утрясется.


Одна из таких бесед проходила в Москве осенью 2019 года. Через некоторое время Карепова задержали полицейские, напоминает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Сергей Фургал устроил скандал в суде. Политик был возмущен условиями содержания в СИЗО. Он пожаловался, что не может получать посылки и вынужден обходиться без вещей и денег.

Ольга ФЕДОРОВА

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