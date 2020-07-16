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Взятый под стражу Сергей Фургал возмущен условиями содержания в СИЗО. Он пожаловался, что не может получать посылки и вынужден обходиться без вещей и денег.
Сегодня, 16 июля, суд отклонил апелляционную жалобу на арест губернатора Хабаровского края. Таким образом, глава региона останется в изоляторе вплоть до 9 сентября.
Условия своего пребывания в СИЗО Фургал охарактеризовал как "сущее безобразие". Он возмущен тем, что уже неделю сидит в изоляторе. При этом, по словам задержанного, его еще даже не допрашивали.
Хабаровскому губернатору не разрешают смотреть телевизор и читать газеты, что сильно его печалит, пишет "Московский комсомолец".
"Телевидение не работает, газет не дают. Вообще охамели!" – в сердцах заявил Фургал.
Сейчас обжаловать решение об аресте можно в конституционном порядке, поясняет "Пятый канал".
На фоне ситуации с Фургалом в СМИ и в телеграм-каналах появились слухи о том, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщает URA.RU.
Напомним, Фургала подозревают в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей Хабаровского края и Амурской области в начале 2000-х годов.
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