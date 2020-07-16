"Вообще охамели": Фургал закатил скандал в суде

"Вообще охамели": Фургал закатил скандал в суде
Сергей Фургал. Фото: sledcom.ru/youtube.com/www.globallookpress.com
Губернатору Хабаровского края тяжело приходится без газет и телевизора

Взятый под стражу Сергей Фургал возмущен условиями содержания в СИЗО. Он пожаловался, что не может получать посылки и вынужден обходиться без вещей и денег.

Сегодня, 16 июля, суд отклонил апелляционную жалобу на арест губернатора Хабаровского края. Таким образом, глава региона останется в изоляторе вплоть до 9 сентября.

Условия своего пребывания в СИЗО Фургал охарактеризовал как "сущее безобразие". Он возмущен тем, что уже неделю сидит в изоляторе. При этом, по словам задержанного, его еще даже не допрашивали.

Хабаровскому губернатору не разрешают смотреть телевизор и читать газеты, что сильно его печалит, пишет "Московский комсомолец".

"Телевидение не работает, газет не дают. Вообще охамели!" – в сердцах заявил Фургал.

Сейчас обжаловать решение об аресте можно в конституционном порядке, поясняет "Пятый канал".


На фоне ситуации с Фургалом в СМИ и в телеграм-каналах появились слухи о том, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщает URA.RU.

Напомним, Фургала подозревают в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей Хабаровского края и Амурской области в начале 2000-х годов.

Ольга ФЕДОРОВА

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