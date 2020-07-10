Сергей Фургал проведет под стражей до 9 сентября

Бассманый суд Москвы избрал меру пресечения губернатору Хабаровского края, которого задержали накануне. Сергея Фургала отправят в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает РИА "Новости". Судья счел, что губернатор Хабаровского края может оказать влияние с помощью знакомых силовиков на следствие и свидетелей дела.

Фургала подозревают в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей Хабаровского края и Амурской области в начале 2000 годов. Свою вину чиновник не признает. По его словам, на момент совершения преступлений он работал в небольшой конторе директором и законы не нарушал.

Защита Фургала на заседании суда отметила, что срок давности по привлечению к ответственности по этим преступлениям истек.