Губернатора Хабаровского края арестовали

Сергей Фургал проведет под стражей до 9 сентября

Бассманый суд Москвы избрал меру пресечения губернатору Хабаровского края, которого задержали накануне. Сергея Фургала отправят в СИЗО на два месяца. 

Об этом сообщает РИА "Новости". Судья счел, что губернатор Хабаровского края может оказать влияние с помощью знакомых силовиков на следствие и свидетелей дела.  

Фургала подозревают в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей Хабаровского края и Амурской области в начале 2000 годов. Свою вину чиновник не признает. По его словам, на момент совершения преступлений он работал в небольшой конторе директором и законы не нарушал. 

Защита Фургала на заседании суда отметила, что срок давности по привлечению к ответственности по этим преступлениям истек. 

Полина ИВАНОВА

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