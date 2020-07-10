Сергей Фургал отрицает свою вину

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала посетили в ИВС на Петровке члены ОНК. Во время встречи чиновник заявил, что он шокирован и возмущен сложившейся ситуацией.

"Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить?"

– цитирует Фургала корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин.

По его словам, губернатора поместили в двухместную камеру, но там он один. Фургал сокрушался, что у него не было возможности назначить на свое место временного человека. По словам члена ОНК, политик был спокоен и бодр, хотя давно не спал.

Сергея Фургала задержали 9 июля, после чего доставили в Москву, напоминает "Свободная пресса". Следствие подозревает, что губернатор мог быть организатором нескольких убийств предпринимателей.

В партии Фургала – ЛДПР – его поддержали. Лидер организации Владимир Жириновский пригрозил, что все они могут сложить свои полномочия из-за произошедшего.