Жириновский поставил ультиматум из-за задержания Фургала

В партии ЛДПР могут произойти серьезные изменения

Владимир Жириновский заявил о коллективном протесте против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политик пояснил, что вся фракция Либерально-демократической партии может сложить свои полномочия из-за произошедшего.

О намерениях Владимира Вольфовича и его коллег сообщили в телеграм-канале РИА "Новости". Жириновский также добавил, что Фургал не будет исключен из их партии. В том случае, если отставка губернатора все же произойдет, выборы состоятся не раньше, чем в следующем году. Об этом также рассказали в ЛДПР, пишет URA.RU.

Отметим, ранее стало известно, что Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств. Также сообщалось, что по факту произошедшего было возбуждено головное дело. В ближайшее время главу Хабаровского края могут снять с занимаемой должности из-за потери доверия.

Юлия ЕВГРАФОВА

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