СМИ: задержанный губернатор Хабаровского края лишится должности

Чиновника могут уволить уже сегодня

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого задержали по подозрению в организации убийств, могут уволить из-за утраты доверия президента. Об этом журналистам сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Как выяснило издание "РБК", указ может появиться уже сегодня, 9 июля.

Ранее стало известно, что Фургала задержали правоохранители. Губернатора подозревают в организации покушения на убийство и убийств предпринимателей в начале 2000-х в Хабаровском крае и Амурской области. 

Возбуждено уголовное дело, отмечает издание URA.RU.

Полина ИВАНОВА

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