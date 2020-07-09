Чиновника могут уволить уже сегодня

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого задержали по подозрению в организации убийств, могут уволить из-за утраты доверия президента. Об этом журналистам сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Как выяснило издание "РБК", указ может появиться уже сегодня, 9 июля.

Ранее стало известно, что Фургала задержали правоохранители. Губернатора подозревают в организации покушения на убийство и убийств предпринимателей в начале 2000-х в Хабаровском крае и Амурской области.

Возбуждено уголовное дело, отмечает издание URA.RU.