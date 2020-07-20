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В подмосковном Новопетровском взорвался водонагреватель – в результате пострадали три квартиры в жилом доме. Инцидент произошел на Советской улице.
Как рассказали очевидцы случившегося изданию "Подмосковье сегодня", из-за хлопка выбило входную дверь в подъезде дома и окна. Также пострадали перегородки дома между квартирами, однако несущие конструкции остались невредимы. После взрыва возгорания в не было.
Всего в жилом доме проживает 33 человека. Двоих из-за повреждений квартир расположили в доме отдыха. Пострадавших во время взрыва нет.
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