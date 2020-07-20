Инвалид вместе с другом пытался вымогал у мужчины деньги

Во время прогулки по Арбату пьяный прохожий столкнулся с неприятной ситуацией. К нему подошли двое мужчин, один из которых сидел в инвалидной коляске, и потребовали денег. Угрожающим аргументом для вымогателей стал канцелярский нож.

Однако прохожего такая обстановка не смутила – он отказал мужчинам в требовании денег, после чего между ними произошла устная перепалка, сообщает АГН "Москва".

На место выехали правоохранители, но застать колясочника с другом им не удалось – на улице остался только прохожий. Он написал заявление на вымогателей, указывает "Подмосковье сегодня". Полицейские после проверки камер наблюдения подтвердили, что инцидент действительно произошел между мужчинами. Сейчас они проводят проверку.