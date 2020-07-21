В транспорте находится 20 человек

На Украине, в центре Луцка неизвестный с оружием и взрывчаткой захватил автобус с людьми. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области.

12:17. Телеграм-канал "Зрада чи Перемога" поделился видео военной техники в Луцке.

12:08. Захватчик в своем "Твиттер" опубликовал первые требования. Так, он запросил, чтобы "Аваков, Порошенко, Пинчук, Коломойский, Ахметов Э, Медведчук" признали себя публично "террористами в законе". А Зеленский призвать людей смотреть фильм "Земляне" 2005 года.

11:50. По информации телеграм-канала "Заговорщик", военные прислали к автобусу тяжелю технику для помощи полицейским.

11:49. Президент Украины Владимир Зеленский написал в "Фейсбук", что держит ситуацию по своим личным контролем.

11:30. Захватчик заложников сам обратился в полицию и представился по телефону Максимом Плохим. Террорист заявил, что автобус заминирован, передает телеграм-канал "Комсомольская правда". В телеграм-канале Klymenko Time выложили видео, на котором слышна стрельба. Вероятно, стреляет злоумышленник.

11:15. Телеграм-канал RT опубликовал видео с места ЧП. На кадрах виден захваченный автобус и пустая территория вокруг.

11:01. На месте происшествия, уточняет телеграм-канал RT, слышно выстрелы. Никаких требований захватчик не предъявил.

10:53. Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", в автобусе находится 20 человек.

10:49. Как передает полиция в "Фейсбук", в городе введен план "Заложник". Как сообщает телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти", территория вокруг автобуса оцеплена спецназом. По неподтвержденной информации, злоумышленник заявил о втором автобусе с заложниками и угрожает взорвать транспорт.