Зеленский выполнил требование захватчика автобуса из Луцка

Глава Незалежной опубликовал видео, о котором просил терорист

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование захватчика автобуса, который держит заложников в Луцке. Президент опубликовал видео о словами, которые просил сказать терорист. 

В ролике слышно, как Зеленский произносит фразу: "Фильм "Земляне". 2005 год. Смотреть всем". Именно это его и просил сказать держащий людей в заложниках. Видео опубликовало РИА "Новости". 

Отметим, что ранее стало известно о диалоге, который состоялся между Зеленским и терористом. После того, как ему удалось переговорить с президентом, мужчина отпустил троих заложников. Трансляцию с места захвата людей в Луцке читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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