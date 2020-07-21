Глава Незалежной опубликовал видео, о котором просил терорист

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование захватчика автобуса, который держит заложников в Луцке. Президент опубликовал видео о словами, которые просил сказать терорист.

В ролике слышно, как Зеленский произносит фразу: "Фильм "Земляне". 2005 год. Смотреть всем". Именно это его и просил сказать держащий людей в заложниках. Видео опубликовало РИА "Новости".

Отметим, что ранее стало известно о диалоге, который состоялся между Зеленским и терористом. После того, как ему удалось переговорить с президентом, мужчина отпустил троих заложников. Трансляцию с места захвата людей в Луцке читайте в материале "Утро.ру".