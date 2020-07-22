Злоумышленник ждал, пока его задержат

Спецназ Украины опоздал на момент сдачи Максима Кривоша, захватившего в Луцке автобус с десятью пассажирами. Как отмечает телеграм-канал "Украина 24/7", террорист вышел из дверей транспорта и некоторое время ждал прибытия правоохранительных органов.

На опубликованной видеозаписи показано, что Кривош покидает автобус и выходит на улицу. После этого он стоит примерно минуту в ожидании полиции. Лишь после ее прибытия, утверждает источник, к месту происшествия подъехал бронетранспортер и прогремел взрыв, а далее спецназ начал штурмовать автобус.

Захват автобуса в Луцке произошел 21 июля. Террорист потребовал, чтобы чиновники назвали себя "террористами в законе", а президент страны Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне", который поднимает проблему жестокого обращения с домашними животными. Глава Незалежной выполнил его условия, после чего удалил пост.

Все заложники остались живы. Известно, что задержанным оказался 39-летний уроженец Оренбургской области, имеющий двойную судимость за совершение тяжких преступных деяний.

"Утро.ру" следило за происходящими в Луцке событиями.