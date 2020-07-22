"Ящик пандоры открыт": Зеленского упрекнули за уступку луцкому захватчику

"Ящик пандоры открыт": Зеленского упрекнули за уступку луцкому захватчику
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Поступок президента показал террористам, что они могут надавить на власть

Владимир Зеленский совершил большую ошибку, выполнив требования террориста, который накануне захватил автобус с 20 пассажирами в Луцке. Действия украинского лидера раскритиковали телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.

"Грубейшая ошибка. Открыл врата Ада",

написал Соловьев в своем Телеграм-канале. Ведущий пояснил: после видеообращения Зеленского террористы поняли, что "власть можно продавить", и теперь пойдет череда захватов.

Поддержала коллегу и Скабеева, которая назвала ситуацию невероятной. Телеведущая напомнила, что в требования захватчика входило не только видеообращение президента с призывом посмотреть фильм "Земляне", но и признание украинскими элитами того, что они являются террористами в законе.


Хоть заложников удалось освободить и без второго пункта, журналистка высказалась в Телеграм-канале:

"Ящик пандоры открыт, прости господи".

Ведущая "60 минут" добавила, что видео Зеленского всего за полчаса посмотрели 85 тыс. человек. Потом президент удалил этот ролик.

О ситуации высказался и сам лидер страны. Зеленский отметил, что человеческая жизнь – самая важная ценность, и все заложники остались живы. "Терроризму нет места ни в одной стране", – написал глава государства в Телеграм.

Некоторые отнеслись скептически к видео со штурмом автобуса. Экс-сотрудник МВД Украины Станислав Краснов считает, что задержание было постановочным, передает РИА ФАН.

Напомним, что автобус с 20 пассажирами был захвачен 21 июля в центре Луцка. После того как Зеленский выполнил требования террориста, он отпустил заложников, никто не пострадал. Злоумышленника задержали.

Карина СИРАЗОВА

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