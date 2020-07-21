Мужчина угрожает взорвать транспорт, если глава Незалежной не посоветует всем посмотреть фильм "Земляне"

Захвативший в Луцке автобус злоумышленник предъявил свои требования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Мужчина заявил, что ряд ведущих украинских чиновников должны перед камерой назвать себя "террористами в законе", отметив, что имеет в виду главу МВД страны Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко, олигарха Юрия Коломойского и остальных лиц, сообщает телеканал телеканал "360".

Захватчик потребовал лично от главы Незалежной опубликовать в Интернете следующее заявление: "Фильм "Земляне" 2005 года – смотреть всем". В указанной кинокартине поднимается проблема эксплуатации домашних животных человечеством.

Как отмечает "ФедералПресс", захват пассажирского автобуса произошел утром, 21 июля. Преступник продолжает удерживать заложников внутри салона. Террорист угрожает взорвать транспорт, если его требования не будут выполнены.

Сам президент Украины заявил в Facebook, что пытается контролировать ситуацию, чтобы дело обошлось без жертв. В Луцк уже вылетел глава Министерства внутренних дел страны.

"Утро.ру" продолжает следить за событиями в Луцке.