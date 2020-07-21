В Киеве прогремел взрыв около метро

В Киеве прогремел взрыв около метро
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ранее недалеко от станции нашли подозрительный чемодан

В Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв. Об этом пишут СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Незадолго до этого на пересечении Оболонского проспекта и улицы Маршала Тимошенко нашли подозрительный чемодан, похожий на взрывчатку, передает корреспондент Depo.Киев.

На место выехали правоохранители и взрывотехники, которые начали проводить проверку. Людей, которые находились на ближайшем рынке и в ТРЦ Ocean Plaza, эвакуировали.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

На Украине захватили автобус с пассажирами. LIVE

В транспорте находится 20 человек

Смешные анекдоты на 21 июля

Подборка шуток от "Утро.ру" подарит хорошее настроение на целый день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей