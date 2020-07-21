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В Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв. Об этом пишут СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.
Незадолго до этого на пересечении Оболонского проспекта и улицы Маршала Тимошенко нашли подозрительный чемодан, похожий на взрывчатку, передает корреспондент Depo.Киев.
На место выехали правоохранители и взрывотехники, которые начали проводить проверку. Людей, которые находились на ближайшем рынке и в ТРЦ Ocean Plaza, эвакуировали.
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