Полиция ввела в действие план "Перехват"

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе в Одинцово. Об этом сообщает АГН "Москва".

Инцидент произошел в деревне Раздоры, которая расположена на территории Одинцовского городского округа. Как передает "Подмосковье сегодня", злоумышленник выстрелил в живот мужчине и скрылся в неизвестном направлении. В действие введен план "Перехват", полиция начала проверку данных.

Напомним, что не так давно пьяный житель Подмосковья набросился на таксиста с отверткой и дважды предпринял попытку угнать автомобиль.