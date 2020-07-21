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Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе в Одинцово. Об этом сообщает АГН "Москва".
Инцидент произошел в деревне Раздоры, которая расположена на территории Одинцовского городского округа. Как передает "Подмосковье сегодня", злоумышленник выстрелил в живот мужчине и скрылся в неизвестном направлении. В действие введен план "Перехват", полиция начала проверку данных.
Напомним, что не так давно пьяный житель Подмосковья набросился на таксиста с отверткой и дважды предпринял попытку угнать автомобиль.
В транспорте находится 20 человек
Для получения компенсации необходимо будет соблюсти несколько условий