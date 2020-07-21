Неизвестный открыл стрельбу в Подмосковье: есть пострадавшие

Полиция ввела в действие план "Перехват"

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе в Одинцово. Об этом сообщает АГН "Москва". 

Инцидент произошел в деревне Раздоры, которая расположена на территории Одинцовского городского округа. Как передает "Подмосковье сегодня", злоумышленник выстрелил в живот мужчине и скрылся в неизвестном направлении. В действие введен план "Перехват", полиция начала  проверку данных.

Напомним, что не так давно пьяный житель Подмосковья набросился на таксиста с отверткой и дважды предпринял попытку угнать автомобиль. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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