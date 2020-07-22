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Полицейские напали на сотрудников "Первого канала" в Портленде. Журналисты получили ссадины и царапины. Об этом сообщает "Свободная пресса", переговорившая с представителями федерального канала.
Уточняется, что группа Юлии Ольховской снимала ролик про беспорядки. Митингующие пытались поджечь местный суд. Группа журналистов около здания наткнулась на группу полицейских. Те толкнули Юлию Ольховскую, а камеру разбили.
Кроме того, отмечено, что и оператор, и журналист имели при себе пресс-карты.
Ранее "Утро.ру" рассказало, что Штаты внесли Кадырова в "черный список".
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