Стражи порядка разбили камеру сотрудникам СМИ

Полицейские напали на сотрудников "Первого канала" в Портленде. Журналисты получили ссадины и царапины. Об этом сообщает "Свободная пресса", переговорившая с представителями федерального канала.

Уточняется, что группа Юлии Ольховской снимала ролик про беспорядки. Митингующие пытались поджечь местный суд. Группа журналистов около здания наткнулась на группу полицейских. Те толкнули Юлию Ольховскую, а камеру разбили.

Кроме того, отмечено, что и оператор, и журналист имели при себе пресс-карты.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что Штаты внесли Кадырова в "черный список".