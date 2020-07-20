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Госдеп решил ввести против Рамзана Кадырова новые санкции. Чеченского лидера обвиняют в нарушении прав человека. Как указывается в заявлении Майка Помпео, Кадырова решили наказать за преступления десятилетней давности.
"Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", – приводит выдержку из текста заявления РИА "Новости".
Также сообщается, что Кадыров угрожал двум журналистам расправой, из-за освещения пандемии в республике – санкции стали ответом против действий лидера.
Госдеп призвал все страны, разделяющие взгляды Америки, поддержать ответные меры против Рамзана Кадырова.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
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