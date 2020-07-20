США внесли Кадырова в "черный список"

Главу Чечни обвинили в нарушении прав человека

Госдеп решил ввести против Рамзана Кадырова новые санкции. Чеченского лидера обвиняют в нарушении прав человека. Как указывается в заявлении Майка Помпео, Кадырова решили наказать за преступления десятилетней давности. 

"Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", – приводит выдержку из текста заявления РИА "Новости". 

Также сообщается, что Кадыров угрожал двум журналистам расправой, из-за освещения пандемии в республике – санкции стали ответом против действий лидера. 

Госдеп призвал все страны, разделяющие взгляды Америки, поддержать ответные меры против Рамзана Кадырова. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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