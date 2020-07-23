Не успел: американец погиб при попытке нагнать российский патруль - видео

Не успел: американец погиб при попытке нагнать российский патруль - видео
Фото: Сергей Леваненков/ТАСС
Военные из США понесли первые потери на севере Сирии

Военные действия в Сирии продолжаются. На этот раз американцы вновь попытались перехватить российский патруль в провинции Хасака на севере страны. 

Однако, как можно заметить по видео, размещенному на ютуб-канале "Military girl", попытка оказалась провальной. Новостной портал "ВорлдПристав" передает, что при попытке обгона американский водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. В результате ДТП одного из американских военнослужащих задавило насмерть, еще двое получили сильно травмированы. 

На видео даже не осталось следов от колес. Это может говорить лишь об одном: бронемашина буквально пролетела несколько метров в воздухе, прежде чем упасть на землю. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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