На дороге столкнулось три автомобиля и автобус

Массовое ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. РИАМО информирует, что на дороге столкнулось три машины и автобус.

В результате аварии пострадал как минимум один человек. Остальные обстоятельства случившегося выясняются, уточняет "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" писало о крупном ДТП в столице. Два автомобиля сразу выехали на тротуар и врезались в толпу пешеходов. В результате пострадало три человека.