Есть пострадавший: массовое ДТП произошло на трассе "Крым"

На дороге столкнулось три автомобиля и автобус

Массовое ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. РИАМО информирует, что на дороге столкнулось три машины и автобус. 

В результате аварии пострадал как минимум один человек. Остальные обстоятельства случившегося выясняются, уточняет "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро.ру" писало о крупном ДТП в столице. Два автомобиля сразу выехали на тротуар и врезались в толпу пешеходов. В результате пострадало три человека. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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