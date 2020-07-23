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Массовое ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. РИАМО информирует, что на дороге столкнулось три машины и автобус.
В результате аварии пострадал как минимум один человек. Остальные обстоятельства случившегося выясняются, уточняет "Подмосковье сегодня".
Ранее "Утро.ру" писало о крупном ДТП в столице. Два автомобиля сразу выехали на тротуар и врезались в толпу пешеходов. В результате пострадало три человека.
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