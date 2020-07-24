Пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе

Пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе
Александр Иваницкий. Фото: Виктор Кошевой/ТАСС
По мнению спасателей, известный спортсмен мог утонуть в реке

Правоохранительные органы Подмосковья на протяжении двух дней ищут многократного чемпиона мира по вольной борьбе и самбо Александра Иваницкого. Бывший спортсмен решил отправиться в лес за грибами и пропал.

Инцидент произошел в городе Руза Московской области, отмечает Telegram-канал "112". По мнению спасателей, легендарный вольник мог утонуть в реке Вейна, так как на берегу нашли его одежду. В настоящее время водолазы проводят осмотр водной поверхности.

Александр Иваницкий является многократным международным призером по самбо и вольной борьбе, а также советским мастером спорта. В 1964 году он завоевал золотую олимпийскую медаль среди вольников.

"Утро.ру" писало, что чемпион мира по водному поло Александр Кабанов скончался в 72-летнем возрасте. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей