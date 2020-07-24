По мнению спасателей, известный спортсмен мог утонуть в реке

Правоохранительные органы Подмосковья на протяжении двух дней ищут многократного чемпиона мира по вольной борьбе и самбо Александра Иваницкого. Бывший спортсмен решил отправиться в лес за грибами и пропал.

Инцидент произошел в городе Руза Московской области, отмечает Telegram-канал "112". По мнению спасателей, легендарный вольник мог утонуть в реке Вейна, так как на берегу нашли его одежду. В настоящее время водолазы проводят осмотр водной поверхности.

Александр Иваницкий является многократным международным призером по самбо и вольной борьбе, а также советским мастером спорта. В 1964 году он завоевал золотую олимпийскую медаль среди вольников.

"Утро.ру" писало, что чемпион мира по водному поло Александр Кабанов скончался в 72-летнем возрасте.