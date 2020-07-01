Умер двукратный олимпийский призер СССР

В советские годы он был руководителем сборной по водному поло

Тренер и двукратный чемпион мира по ватерполо Александр Кабанов ушел из жизни в 72 года. Об этом сообщили на сайте Федерации водного поло в России. 

О причинах смерти спортсмена не говорится

Два раза за время своей карьеры он становился чемпионом Олимпийских игр – в 1972 и 1980 году. Два раза Кабанова признавали чемпионом мира. 

После окончания спортивной карьеры ватерполист стал тренировать российские команды для участия в соревнованиях. В 90-х и начале 2000-х был тренером мужской и женской команд от России по водному поло. 

Под его руководством мужская сборная завоевала золото на Кубке мира в 2002, а на Олимпиаде в Сиднее команда заняла второе место. Женская сборная завоевала чемпионство на европейских соревнованиях. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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