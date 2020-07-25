Бронетранспортер затонул в Керченском проливе: последние новости

Бронетранспортер затонул в Керченском проливе: последние новости
Кадр: youtube.com
На борту находились шесть человек

Во время патриотических учений, поясвященных Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, утонул бронетранспортер. Об этом сообщают РИА "Новости" в республике Крым. 

Три бронетранспортера начали путь с берега станицы Тамань в субботу и двинулись по направлению к Крыму. Планировалось, что такой акцией почтут память советских солдат. Дистанция, которую должны были пройти бронемашины составила 15 километров, однако до финиша дошли не все.

Один из бронетранспортеров утонул через пять километров после начала пути. На борту находились шесть человек, всем удалось спастись. 

Сообщается, что причиной происшествия стали погодные условия. Через некоторое время после начала пути первый БРДМ-2 попал в участок с сильным течением. Из-за бокового ветра ситуация ухудшилась, в результате чего в бронетранспортер начала заливаться вода. Об этом сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов. 

Подобную акцию проводят уже в четвертый раз. В 2017 году ее зарегистрировали в Книге рекордов России как самый длинный морской отрезок, который преодолели на БРДМ-2. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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