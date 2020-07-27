Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Информация о том, что аэропорт "Шереметьево" заминирован, поступила на почтовый адрес воздушной гавани. В настоящее время проводится проверка.
Известно, что в своем сообщении неизвестный сообщил о наличии взрывных устройств в нескольких местах: в самом аэропорту и в авиалайнерах. Как отмечает РИА "Новости", правоохранительные органы проводят проверку самого терминала и воздушных судов. Люди не эвакуированы.
Ранее появилась информация о том, что лже-минеры решили "взорвать" ряд аэропортов Москвы, о чем сообщает "Подмосковье сегодня". Впоследствии стало известно, что угрозы не подтвердились.
"Утро.ру" сообщало, что телефонные террористы решили заминировать все
пассажирские авиалайнеры в столичном аэропорту. По словам обратившихся, все
воздушные суда, уже выполнявшие рейсы, были "заминированы", а сами "взрывы" должны были произойти на борту.
Горожане посоветовали соотечественникам лететь в Турцию
Смерть следовала по пятам за примерявшими на себя образ кровавого правителя