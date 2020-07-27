Анонимный источник связался с администрацией аэропорта по почте

Информация о том, что аэропорт "Шереметьево" заминирован, поступила на почтовый адрес воздушной гавани. В настоящее время проводится проверка.

Известно, что в своем сообщении неизвестный сообщил о наличии взрывных устройств в нескольких местах: в самом аэропорту и в авиалайнерах. Как отмечает РИА "Новости", правоохранительные органы проводят проверку самого терминала и воздушных судов. Люди не эвакуированы.

Ранее появилась информация о том, что лже-минеры решили "взорвать" ряд аэропортов Москвы, о чем сообщает "Подмосковье сегодня". Впоследствии стало известно, что угрозы не подтвердились.

"Утро.ру" сообщало, что телефонные террористы решили заминировать все пассажирские авиалайнеры в столичном аэропорту. По словам обратившихся, все воздушные суда, уже выполнявшие рейсы, были "заминированы", а сами "взрывы" должны были произойти на борту.

