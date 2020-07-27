Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
581 новости
На юго-востоке произошел крупный пожар – горит женское СИЗО №6. Возгорание произошло на первом этаже. Очевидцы утверждают, что густой черный дым видно издалека.
Данные о пожаре поступили в 16 часов по московскому времени. О этом сообщает РИА "Новости". Пока площадь возгорания уточняется, данных о погибших нет.
Как указывает "ФедералПресс", из-за инцидента в Кузьминском районном суде прервали рассмотрение жалобы о аресте бывшего заместителя науки Марины Лукашевич.
К 18 часам по Москве пожар удалось локализовать.
Горожане посоветовали соотечественникам лететь в Турцию
Смерть следовала по пятам за примерявшими на себя образ кровавого правителя