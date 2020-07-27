В московском СИЗО №6 произошел пожар

Эвакуировали около 600 человек

На юго-востоке произошел крупный пожар – горит женское СИЗО №6. Возгорание произошло на первом этаже. Очевидцы утверждают, что густой черный дым видно издалека. 

Данные о пожаре поступили в 16 часов по московскому времени. О этом сообщает РИА "Новости". Пока площадь возгорания уточняется, данных о погибших нет. 

Как указывает "ФедералПресс", из-за инцидента в Кузьминском районном суде прервали рассмотрение жалобы о аресте бывшего заместителя науки Марины Лукашевич. 

К 18 часам по Москве пожар удалось локализовать. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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