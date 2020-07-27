Молния в Москве поразила двоих человек

Молния в Москве поразила двоих человек
Dmitry Golubovich/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Мужчины пытались укрыться от непогоды под навесом, но тщетно

Два человека пострадали в Москве из-за природной стихии. В обоих мужчин попала молния.

Жители столицы пострадали у Мещерского пруда в московском районе Солнцево. Известно, что разряд задел лишь двоих. Обоих мужчин привели в чувство благодаря оперативным действиям бригады скорой помощи.

Как сообщает РИА "Новости", в момент удара молнии мужчины отдыхали на берегу. От грозы они попытались укрыться под навесом.

Одного из раненых госпитализировали, второму в настоящее время оказывают медпомощь.

"Утро.ру" писало ранее, что научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек жителям столицы самое дождливое лето, за которым наблюдали синоптики. По словам эксперта, за предыдущий месяц норма осадков превысила в два раза среднемесячный показатель. 

Егор МАЛКОВ

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