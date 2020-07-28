Движение пассажирских составов осуществляется по резервному маршруту

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга столкнулись два грузовых поезда. В результате оба сошли с рельсов, информирует РИА "Новости".

Телеграм-канал Baza дополняет, что после случившегося обнаружен один пострадавший. Движение пассажирских поездов в настоящий момент осуществляется по резервному маршруту.

Авария произошла в 14:39 по местному времени, уточняет RT.

Спасатели сейчас стараются разобрать завалы.

Ранее "Утро.ру" писало о двух крупных железнодорожных катастрофах в Европе. Тогда поезда столкнулись в Австрии и Испании.