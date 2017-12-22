Две крупные железнодорожные катастрофы произошли в Европе

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Два человека получили тяжелые травмы, 11 человек - травмы средней тяжести, 26 легкораненых - таков итог катастрофы пригородного поезда в испанском городе Алькала-де-Энарес. Состав, по информации El Pais, врезался в заграждение в конце путей, по предварительной версии - из-за отказа тормозов.
Spain: 45 People Injured In Train Crash Near Madrid - https://t.co/cPl7U1qoK7 - #World pic.twitter.com/Q1topIowNS— Gazette Review (@GazetteReview) 22 декабря 2017 г.
Madrid train crash: Up to 45 people injured and four seriously hurt near Spain capital - https://t.co/hjZR57nKpO pic.twitter.com/gpnRUgcnwv— News Breakouts (@NewsBreakouts) 22 декабря 2017 г.
Еще около 15 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Крицендорфе под Веной. Как передала Кronen Zeitung, 6 из них в тяжелом состоянии. Пассажирский поезд столкнулся с региональным экспрессом.
По сведениям kurier.at, которая ссылается на представителя ÖBB Романа Хаслингера, в обоих поездах было 150 пассажиров, некоторые из них, по-видимому, спешили к концерту Toten Hosen в Вене. По сведениям этого источника, первоначальное число раненых - 28 человек, у многих черепно-мозговые травмы.
Люди оказались погребены под двумя опрокинувшимися вагонами, вызволять их пришлось пожарным. На месте работают экстренные службы, в том числе вертолеты и 21 экипаж "скорой помощи".
Update zu dem schweren Zugsunglück in Kritzendorf nördlich von Wien, mindestens sechs Schwerverletzte: https://t.co/npZC7bhPRF pic.twitter.com/78ACzrf8QG— Kronen Zeitung (@krone_at) 22 декабря 2017 г.
22 декабря 2017 г.
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