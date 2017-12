Две крупные железнодорожные катастрофы произошли в Европе

Два человека получили тяжелые травмы, 11 человек - травмы средней тяжести, 26 легкораненых - таков итог катастрофы пригородного поезда в испанском городе Алькала-де-Энарес. Состав, по информации El Pais, врезался в заграждение в конце путей, по предварительной версии - из-за отказа тормозов.

Spain: 45 People Injured In Train Crash Near Madrid - https://t.co/cPl7U1qoK7 - #World pic.twitter.com/Q1topIowNS

Madrid train crash: Up to 45 people injured and four seriously hurt near Spain capital - https://t.co/hjZR57nKpO pic.twitter.com/gpnRUgcnwv