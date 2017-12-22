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Две крупные железнодорожные катастрофы произошли в Европе

Фото: GLOBAL LOOK press/Benoit Doppagne
Поезда столкнулись в Австрии и Испании

Два человека получили тяжелые травмы, 11 человек - травмы средней тяжести, 26 легкораненых - таков итог катастрофы пригородного поезда в испанском городе Алькала-де-Энарес. Состав, по информации El Pais, врезался в заграждение в конце путей, по предварительной версии - из-за отказа тормозов.

Еще около 15 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Крицендорфе под Веной. Как передала Кronen Zeitung, 6 из них в тяжелом состоянии. Пассажирский поезд столкнулся с региональным экспрессом.  

По сведениям kurier.at, которая ссылается на представителя ÖBB Романа Хаслингера, в обоих поездах было 150 пассажиров, некоторые из них, по-видимому, спешили к концерту Toten Hosen в Вене. По сведениям этого источника, первоначальное число раненых - 28 человек, у многих черепно-мозговые травмы.

Люди оказались погребены под двумя опрокинувшимися вагонами, вызволять их пришлось пожарным. На месте работают экстренные службы, в том числе вертолеты и 21 экипаж "скорой помощи".

 

Нелли ПЕТРОВА
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