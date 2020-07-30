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Сотрудники силовых служб накануне задержали российского военного. Его подозревают в шпионаже. Правоохранители полагают, что он предоставлял засекреченную информацию Украине.
Задержание произошло в городе Севастополе. Подозреваемый в сборе и донесению сведений, составляющих гостайну, является военным. Мужчина служил на Черноморском флоте. Об этом пишут РИА "Новости", ссылаясь на сообщение представителей ФСБ.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас мужчина находится под стражей.
В Сети также появилось видео с момента задержания подозреваемого. В этом ролике мужчина просит его не бить, и он явно напуган от того, что с ним произошло. Также в опубликованных кадрах НТВ в телеграм-канале есть отрывки из зала суда.
Напомним, в начале июля также осудили экс-сотрудника Центра стратегической конъюнктуры Владимира Неелова. Мужчину признали виновным в государственной измене. Суду предоставили достаточно доказательств того, что он собирал и продавал в Германию данные о работе российских силовиков. Ему назначили семь лет колонии строгого режима.
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы
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