Мужчину подозревают в тайной работе на Украину

Сотрудники силовых служб накануне задержали российского военного. Его подозревают в шпионаже. Правоохранители полагают, что он предоставлял засекреченную информацию Украине.

Задержание произошло в городе Севастополе. Подозреваемый в сборе и донесению сведений, составляющих гостайну, является военным. Мужчина служил на Черноморском флоте. Об этом пишут РИА "Новости", ссылаясь на сообщение представителей ФСБ.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас мужчина находится под стражей.

В Сети также появилось видео с момента задержания подозреваемого. В этом ролике мужчина просит его не бить, и он явно напуган от того, что с ним произошло. Также в опубликованных кадрах НТВ в телеграм-канале есть отрывки из зала суда.

Напомним, в начале июля также осудили экс-сотрудника Центра стратегической конъюнктуры Владимира Неелова. Мужчину признали виновным в государственной измене. Суду предоставили достаточно доказательств того, что он собирал и продавал в Германию данные о работе российских силовиков. Ему назначили семь лет колонии строгого режима.